Advertisements
محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/ 2022
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:26 م
سمر السيد
Advertisements
اعتمد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2020-2021، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (238) درجة للحاصلين على نسبة 85% والثانوي العام خدمات (217) درجة للحاصلين علي نسبة 77.5% والثانوي الخاص (140) درجة للحاصلين على نسبة 50 % مشيرا إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 1130 فصلا دراسيا.
وكما اعتمد المحافظ شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها للعام الدراسي 2021-2022 والتي جاءت طبقا للمرفق.
يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021 بلغ 115132 طالبا وطالبة حضر منهم 114466 طالبا وطالبة ونجح منهم 936890 طالبا وطالبة وإعداد الطلبة المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 21443 طالبا وطالبة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements