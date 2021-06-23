محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/ 2022

اعتمد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2020-2021، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (238) درجة للحاصلين على نسبة 85% والثانوي العام خدمات (217) درجة للحاصلين علي نسبة 77.5% والثانوي الخاص (140) درجة للحاصلين على نسبة 50 % مشيرا إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 1130 فصلا دراسيا.





وكما اعتمد المحافظ شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها للعام الدراسي 2021-2022 والتي جاءت طبقا للمرفق.



