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رسالة قوية من عبد الحفيظ للاعبي الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي.. تعرف عليها

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:31 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني، وذلك قبل انطلاق المران المسائي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. 

وطالب مدير الكرة في حديثه مع اللاعبين بضرورة طي صفحة مباراة الذهاب أمام الترجي في نصف نهائي دوري الأبطال، والفوز الذي حققه الأهلي بهدف نظيف، مؤكدًا أن مباراة العودة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ستكون أصعب بكثير من مباراة الذهاب. 

وأكد عبد الحفيظ ضرورة التركيز في الـ90 دقيقة المقبلة، لأنها الخطوة الأهم لتتويج الجهد الذي بذله الفريق منذ بداية البطولة، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام، التي يسعى الأهلي خلالها لحسم التأهل إلى المباراة النهائية.

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