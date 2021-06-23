Advertisements

قلق في منظمة الصحة العالمية بسبب مباريات اليورو

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أبدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، قلقها حيال تخفيف القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا في مباريات كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في 11 دولة على امتداد القارة، مشيرة إلى أن بعض المدن المضيفة تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات.

وقال المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا روب باتلر في بيان وصل لوكالة "فرانس برس": منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن تخفيف القيود في بعض البلدان المضيفة، إذ تقوم بعض الملاعب المضيفة للبطولة الآن بزيادة أعداد المشجعين المسموح دخولهم إلى الملعب لمشاهدة المباريات.

وأضاف: في بعض المدن المضيفة، هناك ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس في المناطق التي تقام فيها المباريات. من دون أن يذكر المدن أو البلدان المقصودة.

وسمحت الحكومة البريطانية في وقت سابق الثلاثاء بتواجد أكثر من 60 ألف متفرج في ملعب ويمبلي في مبارتي الدورين نصف النهائي والنهائي بعدما كان العدد المسموح به سابقاً 40 ألفاً.

ودعت المنظمة إلى التحرك سريعاً حيال هذه المسألة إذ أضاف باتلر: يجب أن نتصرف بسرعة من خلال زيادة عدد الفحوصات وتتبع الحالات، ورفع وتيرة تتبع المخالطين، وتسريع التطعيم بين الأشخاص غير المحصنين والمعرضين لخطر الإصابة.

وفي الدنمارك، رُصدت 29 إصابة مرتبطة بمباريات كأس أوروبا التي أقيمت في كوبنهاغن، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.

وقالت أنيت ليكي بيتري المسؤولة في السلطات الصحية خلال مؤتمر صحافي إن هذه الاصابات مرتبطة بشخص كان مصاباً خلال المباراة أو تعرّض للإصابة في المباراة. نظرياً، يمكن أن يكون هناك المزيد من الأشخاص المصابين".

وارتفع عدد الاشخاص المسموح في ملعب "باركن" في كوبنهاغن من 16 ألف شخص إلى 25 ألفاً منذ 17 يونيو الحالي.

أما في بودابست، أقيمت المباريات على ملعب "بوشكاش أرينا" بسعة استيعابية بلغت مئة في المئة بحضور 68 ألف متفرج.

ورغم أن عدد الاصابات والوفيات انخفض في أوروبا منذ أكثر من شهرين، دعت منظمة الصحة العالمية مراراً إلى توخي الحذر.

أخبار تهمك

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ 37 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

المعاينة: النيران فحمت طابقي مجلس الدولة الأرضي والأول

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُطيح بثلاثي الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

"نيولوك" جديد لمحمد صلاح قبل انطلاق الموسم القادم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين

منذ ساعتين و 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

06:00 م

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

05:22 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

03:02 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى