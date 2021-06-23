عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن مفاجأة من العيار الثقيل قد تحدث عقب مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستجمع بين الرجاء المغربي وبيراميدز، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.





ويستعد مسئولو نادي بيراميدز لتقديم بيان رسمي يفيد بعلاقة النادي القوية مع نظيرة النادي الأهلي، وذلك بعد رغبة مالك النادي رجل الأعمال الإماراتى سالم الشامسي، الذي أبلغ المدير التنفيذي بضرورة تبادل العلاقات الطيبة مع جميع الفرق المصرية.





ويعد هذا الأمر المباشر لممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي، هو الاختبار الأخير له داخل بيراميدز، وإذا فشل في إصلاح العلاقات مع مسئولى النادي الأهلي سيكون خارج نادي بيراميدز قبل بداية الموسم المقبل.





وأضاف المصدر، بعد هذا البيان ربما يجعل بيراميدز يوافق على رحيل إبراهيم عادل نجم الفريق السماوي إلى الأهلي لتوطيد العلاقات بين الناديين.





جدير بالذكر أن عادل نجم الفريق السماوي طالب بالرحيل عن صفوف الفريق والحصول على موافقه على رحيله إلي المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



