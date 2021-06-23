Advertisements

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن مفاجأة من العيار الثقيل قد تحدث عقب مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستجمع بين الرجاء المغربي وبيراميدز، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. 

ويستعد مسئولو نادي بيراميدز لتقديم بيان رسمي يفيد بعلاقة النادي القوية مع نظيرة النادي الأهلي، وذلك بعد رغبة مالك النادي رجل الأعمال الإماراتى سالم الشامسي، الذي أبلغ المدير التنفيذي بضرورة تبادل العلاقات الطيبة مع جميع الفرق المصرية.

ويعد هذا الأمر المباشر لممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي، هو الاختبار الأخير له داخل بيراميدز، وإذا فشل في إصلاح العلاقات مع مسئولى النادي الأهلي سيكون خارج نادي بيراميدز قبل بداية الموسم المقبل.

وأضاف المصدر، بعد هذا البيان ربما يجعل بيراميدز يوافق على رحيل إبراهيم عادل نجم الفريق السماوي إلى الأهلي لتوطيد العلاقات بين الناديين.

جدير بالذكر أن عادل نجم الفريق السماوي طالب  بالرحيل عن صفوف الفريق والحصول على موافقه على رحيله إلي المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة الأهلي بيراميدز الأهلي إبراهيم عادل

أخبار تهمك

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ 38 دقيقة

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُطيح بثلاثي الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"نيولوك" جديد لمحمد صلاح قبل انطلاق الموسم القادم

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 7 ساعات

المعاينة: النيران فحمت طابقي مجلس الدولة الأرضي والأول

منذ ساعة و 20 دقيقة

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار الأهلي اليوم الاثنين 3 - 2 - 2020

محمد فاروق: لاعبي الأهلي يشعروا بالعصبية والضغط أمام بيراميدز

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

بيراميدز يُحدد شروط انتقال نجمه إلى الأهلي

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

سيد عبد الحفيظ يعيد نجم بيراميدز للأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

06:00 م

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

05:22 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

03:02 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى