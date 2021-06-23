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اليمن.. مصرع 17 حوثياً في كمين بجبهة صرواح

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
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قال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن قوات الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم بإحدى الشعاب في جبهة صرواح، مؤكداً أن المعركة نتج عنها مصرع ما لا يقل عن 17 حوثياً وجرح آخرين.


وبالتزامن، شنّت مدفعية الجيش قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات للميليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة وأسفر القصف عن إحراق آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 أطقم كانت في طريقها لتعزيز الميليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وكان ما لا يقل عن 30 عنصراً حوثياً لقوا مصرعهم وأصيب العشرات، أمس الثلاثاء، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات مديرية رغوان، شمال غرب مأرب.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن قائد عسكري، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، انكسرت وتكبدت خسائر في العتاد والأرواح بعد أن حاولت التقدم في وادي الجفرة ووادي حلحلان.

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