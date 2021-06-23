Advertisements

سلطان الجابر: انضمام فرتيجلوب لاتفاقية أدنوك لإنتاج الأمونيا الزرقاء خطوة هامة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «فرتيجلوب»، عن توقيع اتفاقية لانضمام الأخيرة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الزرقاء ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية في الرويس بأبوظبي، لافتة إلى أن الاتفاقية تمثل أول مشاركة لمستثمر دولي في مشروعات «تعزيز» المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد منها.

 

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مجال إنتاج الهيدروجين والأمونيا الزرقاء وبناء منظومة صناعية تنافسية عالمية المستوى في الرويس»، لافتاً إلى أن «الاتفاقية الجديدة تأتي كإحدى ثمار الأساس المتين الذي استطاعت (أدنوك) بناءه في هذا المجال من خلال (فرتيجلوب)».

 

وأضاف الجابر أن «الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له، مثل الأمونيا، توفر إمكانات واعدة كمصادر للطاقة الخالية من الكربون»، مشيراً إلى أن «مشروع الأمونيا الزرقاء، سيسهم في دفع جهود دولة الإمارات في مجال الهيدروجين وتمكيننا من تلبية الطلب العالمي الناشئ على هذا الوقود الجديد وترسيخ مكانة (تعزيز) مركزاً عالمياً لإنتاج المواد الكيميائية، ومنظومة صناعية متكاملة ووجهة رائدة للاستثمار المحلي والدولي».

 

وذكر الجابر، أن الشركتين ستقومان بطرح وترسية عقود التصميم للأعمال الهندسية والتصاميم الأولية للمشروع، كما أنه بالتوازي مع ذلك، ستقوم «أدنوك» بإجراء دراسة جدوى حول الأمونيا الزرقاء، متوقعاً صدور قرار الاستثمار النهائي للمشروع في عام 2022، حيث من المستهدف بدء تشغيل المشروع في عام 2025.

 

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أو سي آي إن في» والرئيس التنفيذي لشركة «فرتيجلوب»، ناصف ساويرس، إن «هذا المشروع الجديد يتماشى تماماً مع استراتيجيتنا الرامية للحد من انبعاثات الكربون في مشروعتنا الإقليمية والعالمية، والاستفادة من الإمكانات التي نتوقع أن توفرها الأمونيا في إطار التحول العالمي المتسارع إلى الطاقة النظيفة وكمُمكّن لاقتصاد الهيدروجين». وأضاف أن «هذه الخطوة تساعدنا في توسيع محفظة منتجاتنا من الوقود النظيف والمنخفض الكربون، والتي تشمل مشروعاتنا في الوقود الحيوي سريعة النمو، وقدرات الأمونيا الزرقاء التي قمنا بالإعلان عنها أخيراً في تكساس، والتي تبلغ 365 ألف طن سنوياً، وتعزز كذلك مكانة (أو سي آي إن في) و(فرتيجلوب) الرائدة عالمياً في مجال الأمونيا».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلطان الجابر دراسة جدوي انتاج الهيدروجين

أخبار تهمك

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يُطيح بثلاثي الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ ثلث ساعة

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"نيولوك" جديد لمحمد صلاح قبل انطلاق الموسم القادم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

وحدة في مجمع الرويس بأبوظبي تحقق الطاقة الإنتاجية الكاملة من البروبلين عالي الجودة

"أدنوك" توقع أكبر إتفاقية أستثمار مقابل 4 مليارات دولار

اتفاقيات تعاون بين الإمارات وإندونيسيا في مجال الطاقة

بترول أبو ظبي تستحوذ على حصة 10% في أحد الشركات العالمية لمحطات تخزين الوقود

نجاح باهر.. "أرامكو" تُصدر أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم

الامارات تكتشف موارد نفط جديدة تقدر بـ 22 مليار برميل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

06:00 م

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

05:22 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

03:02 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى