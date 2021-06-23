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1 يوليو المقبل.. 10.5 مليون مواطن سيصرفون الـ13% زيادة المعاشات (فيديو)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه سيتم صرف زيادة المعاشات بداية من أول يوليو المقبل بنسبة 13% من إجمالي المعاش المستحق وفقا للقرار الجمهوري.

وأوضح "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الحد الأدنى للمعاش اليوم تبلغ 900 جنيه، مضيفا أنه بعد زيادة الـ13 بواقع 107 جنيهات يُصبح 1007 جنيهات.

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن 8.2 مليون مواطن يستفيدون من المعاشات، مضيفا أن من حق ذوي صاحب المعاش الاستفادة من المعاش بسبب وفاته وذلك بواقع 10.5 مليون مواطن.

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