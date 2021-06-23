الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم الشعب الليبي لتحقيق مجتمع ديمقراطي

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو أن المنظمة الدولية ملتزمة بدعم الشعب الليبي لتحقيق مجتمع ديمقراطي.





وقالت ديكارلو فى ختام أعمال مؤتمر برلين 2 اليوم الأربعاء: سنعمل من أجل إنجاح المصالحة في ليبيا مشددة على ضرورة الالتزام ببنود وقف إطلاق النار.





ومن جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تأمل أن تري ليبيا تأخذ مسارا لتحقيق الأمن والاستقرار وتعود للمجتمع الدولي.





وفى وقت سابق كشفت وسائل إعلام إيطالية عن توقعها عن البيان الختامي لمؤتمر "برلين 2" حول ليبيا مشيرة إلى أنه يتضمن 51 نقطة.





ونقلت صحيفة نوفا الإيطالية عن مصادر دبلوماسية قولها: إن البيان سيدعو في "المسودة الأولية"، إلى الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا وتقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها بالـ24 من ديسمبر.





وأوضحت المصادر أن مسودة البيان الختامي تتكون من ستة أجزاء هي المقدمة، الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المتابعات .



