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"القومية للتأمينات": صرف المعاشات من أي ماكينة صرف دون أي رسوم

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 13% يقدر بـ 31 مليار جنيه، لافتَا إلى هذه الزيادة جاءت لمحاولة تغطية معدل التضخم الذي وصل لـ 5.1% والزيادة في الأسعار إضافة لتحسين حقيقي في قيمة المعاش.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن القيادة السياسية انتهجت سياسة تحسين المعاش من حوالي عامين ماضيين.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن المستفيدين من المعاشات يصرفون المعاشات من أي ماكينة صرف دون توقيع أي رسوم عليهم.

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