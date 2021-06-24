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وزيرة البيئة: تدريب للشباب وخلق فرص عمل غير تقليدية
الخميس 24/يونيو/2021 - 07:27 ص
مارينا بشارة
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء الإعداد لأول برنامج متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم للحفاظ على تنوعها البيولوجى وثرواتها الطبيعية وذلك من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي المرحله الثالثه الممول من التعاون الإيطالي، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة.
وأضافت فؤاد أن الإعداد للبرنامج يستهدف رصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم بكافها أشكالها النباتية والحيوانية بالإضافة إلى الحفريات كأحد أهم المعالم البيئية والتراثية الفريدة لمحميات الفيوم والمنطقة علاوة على رصد نوعية مياه البحيرات وتنوعها البيولوجى للحفاظ على استدامتها وجودتها.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم تدريب الشباب على اساليب الرصد والمتابعة واستخراج النتائج وتحليلها بما يساهم فى خلق فرص عمل غير تقليدية فى مجالات الرصد البيئى للموارد الطبيعية مثلما قامت الوزارة ايضا من خلال المشروع بتدريب الشباب على استخراج وصيانة وترميم الحفريات بمتحف وادي الحيتان بالتعاون مع كليات العلوم بالجامعات المصرية وهو ما سيتم استكماله خلال الفترة المقبلة أيضا.
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