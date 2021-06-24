Advertisements

وزيرة البيئة: تدريب للشباب وخلق فرص عمل غير تقليدية

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:27 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء الإعداد لأول برنامج متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم للحفاظ على تنوعها البيولوجى وثرواتها الطبيعية وذلك من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي المرحله الثالثه الممول من التعاون الإيطالي، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأضافت فؤاد أن الإعداد للبرنامج يستهدف رصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم بكافها أشكالها النباتية والحيوانية بالإضافة إلى الحفريات كأحد أهم المعالم البيئية والتراثية الفريدة لمحميات الفيوم والمنطقة علاوة على رصد نوعية مياه البحيرات وتنوعها البيولوجى للحفاظ على استدامتها وجودتها.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم تدريب الشباب على اساليب الرصد والمتابعة واستخراج النتائج وتحليلها بما يساهم فى خلق فرص عمل غير تقليدية فى مجالات الرصد البيئى للموارد الطبيعية مثلما قامت الوزارة ايضا من خلال المشروع بتدريب الشباب على استخراج وصيانة وترميم الحفريات بمتحف وادي الحيتان بالتعاون مع كليات العلوم بالجامعات المصرية وهو ما سيتم استكماله خلال الفترة المقبلة أيضا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة البيئة وزارة البيئة بوابة الفجر الفجر الشباب

أخبار تهمك

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يُحدد سعر نجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

منذ حوالي 8 ساعات

أسامة ربيع: توقيع اتفاق التسوية النهائية لأزمة السفينة ايفرجيفن في احتفالية كبيرة

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

منذ ساعة و 13 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: انخفاض الإصابات والوفيات

منذ حوالي 7 ساعات

خطر جديد يهدد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يستبدل التعاقد مع القناص بالمفاوضات مع هدف برشلونة السابق

منذ ساعة و 27 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة: إشراك المجتمع المحلي في الحفاظ على المحميات الطبيعية

حلقة نقاشية حول الحرف اليدوية والتراثية ودورها في حماية التنوع البيولوجي بمؤتمر الأطراف

البيئة: برامج متخصصة لتدريب المرأة على الحرف اليدوية بمحمية وادي الجمال تنفيذا لمبادرة حياة كريمة

وزيرة البيئة: نعمل على وضع محميات الفيوم على خريطة السياحة

انطلاق "Eco Egypt" أول حملة للترويج للمحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية

وزيرة البيئة تتابع الأنشطة البحرية بمدينة بالغردقة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

ريال مدريد يستبدل التعاقد مع القناص بالمفاوضات مع هدف برشلونة السابق

06:53 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

07:07 ص

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

08:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى