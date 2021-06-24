وزيرة البيئة: تدريب للشباب وخلق فرص عمل غير تقليدية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء الإعداد لأول برنامج متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم للحفاظ على تنوعها البيولوجى وثرواتها الطبيعية وذلك من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي المرحله الثالثه الممول من التعاون الإيطالي، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة.





وأضافت فؤاد أن الإعداد للبرنامج يستهدف رصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم بكافها أشكالها النباتية والحيوانية بالإضافة إلى الحفريات كأحد أهم المعالم البيئية والتراثية الفريدة لمحميات الفيوم والمنطقة علاوة على رصد نوعية مياه البحيرات وتنوعها البيولوجى للحفاظ على استدامتها وجودتها.



