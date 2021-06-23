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استشاري علاقات: هذه الصفات يجب أن تتوافر في شريك حياتك

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال كريم محسن، استشاري العلاقات الاجتماعية والزوجية، إن الصلاة تعني الاتصال، فكلما كان الشخص اتصاله جيدا بالله –سبحانه وتعالى- ستكون علاقته جيدة بالمخلوق، معقبًا: "عشان أحب نفسي لازم اتعرف عليها.. ولو بحب نفسي سأكون على علاقة جيدة بالله".

وأشار "محسن"، خلال حواره الإعلامية رنا عرفة؛ ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه يجب أن تتوفر عدة صفات في الشخص الذي سنرتبط به، ومنها الثقة بالنفس، وأن يكون الشخص متزن نفسيا، وعلاقته بالله تكون سليمة، وأن يكون لديه هدف يسعى لتحقيقه، وعلاقته بأهله ومعارفه سليمة.

وأضاف كريم محسن، استشاري العلاقات الاجتماعية والزوجية، أن شريك الحياة يجب أن يكون شخص صالح أن يكون سكن للطرف الآخر، معقبًا: "لازم نشعر مع شريك حياتي بالطمأنينة وراحة البال، والتوافق العقلي".

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