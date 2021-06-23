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الأردن وسوريا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
وكالات
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بحثت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي مع وزيري النفط بسام طعمة، والكهرباء غسان الزامل السوريين مجالات التعاون في قطاعي النفط والكهرباء وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد في عمان وحضره مسؤولون في قطاع الطاقة من البلدين، وضع شبكة الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا ووضع البنية التحتية لخط الغاز العربي الواصل بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

وأكدت زواتي، خلال الاجتماع، على "أهمية تفعيل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، انطلاقا من روح العلاقة الأخوية بينهما وفي إطار سياسة تضع بالاعتبار التكامل الاقتصادي الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين".

وشددت، في مجال الغاز الطبيعي، على "أهمية تأهيل البنية التحتية لخط الغاز العربي بما يحقق مصالح الشعبين، وكذلك على منظومة الربط الكهربائي بين الدولتين، والتي تشكل جزءا من الربط الكهربائي العربي".

من جهته، قال وزير النفط السوري، إن "الجانبين تطرقا إلى التعاون المشترك بين البلدين في مجال الغاز من خلال خط الغاز العربي، وتناولا الوضع الفني لهذا الخط وإمكانية استخدامه لنقل الغاز".

وأضاف: "جرى تبادل مجموعة أفكار من الممكن أن تشكل أرضية صلبة للتعاون المستقبلي بين الدولتين لمصلحة الشعبين".

بدوره أشار وزير الكهرباء السوري، إلى إن "الجانبين ناقشا إعادة تأهيل خط الربط الكهربائي بين البلدين في إطار خط الربط الكهربائي العربي".

وأضاف: "سيجري قريبا وضع الخطط لإعادة تأهيل خط الربط"، واصفا الاجتماع بأنه "مثمر".

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