Advertisements

اتحاد الجامعات ينظم ملتقي بين طلاب الجامعات المدنية والكليات العسكرية بجامعة الفيوم

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
عقد الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد، اجتماعا مع الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، من أجل التنسيق لإقامة الملتقي الطلابي الأول للجامعات المصرية المدنية والكليات العسكرية والشرطية الذي يقام بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بضرورة التعاون المثمر بين جميع مستويات الشباب المصري بمختلف تخصصاته وثقافاته، وخلق قنوات تواصل بين طلبة الجامعات والمعاهد المصرية المدنية وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

ويقام الملتقى تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، في جامعة الفيوم، الذي أكد رئيسها الدكتور أحمد جابر شديد علي الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية، موضحا ان أهمية الملتقى تكمن في نشر الوعي ومزج الثقافات المختلفة بين شباب الجامعات خلال ممارسة الأنشطه الرياضية والثقافية والفنية.

وقد أكد صبحي حسانين ان المجلس الأعلي للجامعات قرر اسناد تنظيم الملتقى لجامعة الفيوم بسبب نجاحها باتقان في تنظيم إسبوع الفتيات علي مستوي الجامعات المصرية وظهوره بشكل مبهر، مشيدا بمستوي البنيه التحتيه داخل جامعة الفيوم، والجهود الكبيرة التي تبذل للحفاظ على مظهرها، موضحا أن هذا الملتقي له تأثير إستراتيجي بعيد المدي.

واقترح الدكتور هشام الجيوشي مشاركة الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية في الملتقي لما تتمتع به الجامعات المصرية من ثقة بين جميع دول العالم من الناحية العلمية والرياضية والثقافية، مؤكدا أن الإتحاد الرياضي للجامعات يقف بكافة إمكانياته وخبراته مع جامعة الفيوم من أجل إنجاح الملتقي والخروج به بشكل يليق بمكانة الجامعات المصرية عامة وجامعة الفيوم على وجه الخصوص.
اتحاد الجامعات ينظم ملتقي بين طلاب الجامعات المدنية والكليات العسكرية بجامعة الفيوم
اتحاد الجامعات ينظم ملتقي بين طلاب الجامعات المدنية والكليات العسكرية بجامعة الفيوم
اتحاد الجامعات ينظم ملتقي بين طلاب الجامعات المدنية والكليات العسكرية بجامعة الفيوم
اتحاد الجامعات ينظم ملتقي بين طلاب الجامعات المدنية والكليات العسكرية بجامعة الفيوم
اتحاد الجامعات ينظم ملتقي بين طلاب الجامعات المدنية والكليات العسكرية بجامعة الفيوم
اتحاد الجامعات ينظم ملتقي بين طلاب الجامعات المدنية والكليات العسكرية بجامعة الفيوم
اتحاد الجامعات ينظم ملتقي بين طلاب الجامعات المدنية والكليات العسكرية بجامعة الفيوم
اتحاد الجامعات ينظم ملتقي بين طلاب الجامعات المدنية والكليات العسكرية بجامعة الفيوم

أخبار تهمك

كارتيرون يُطيح بثلاثي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

منذ 37 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

منذ ساعة و 9 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

07:00 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى