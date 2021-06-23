اتحاد الجامعات ينظم ملتقي بين طلاب الجامعات المدنية والكليات العسكرية بجامعة الفيوم

عقد الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد، اجتماعا مع الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، من أجل التنسيق لإقامة الملتقي الطلابي الأول للجامعات المصرية المدنية والكليات العسكرية والشرطية الذي يقام بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بضرورة التعاون المثمر بين جميع مستويات الشباب المصري بمختلف تخصصاته وثقافاته، وخلق قنوات تواصل بين طلبة الجامعات والمعاهد المصرية المدنية وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.



ويقام الملتقى تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، في جامعة الفيوم، الذي أكد رئيسها الدكتور أحمد جابر شديد علي الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية، موضحا ان أهمية الملتقى تكمن في نشر الوعي ومزج الثقافات المختلفة بين شباب الجامعات خلال ممارسة الأنشطه الرياضية والثقافية والفنية.



وقد أكد صبحي حسانين ان المجلس الأعلي للجامعات قرر اسناد تنظيم الملتقى لجامعة الفيوم بسبب نجاحها باتقان في تنظيم إسبوع الفتيات علي مستوي الجامعات المصرية وظهوره بشكل مبهر، مشيدا بمستوي البنيه التحتيه داخل جامعة الفيوم، والجهود الكبيرة التي تبذل للحفاظ على مظهرها، موضحا أن هذا الملتقي له تأثير إستراتيجي بعيد المدي.



واقترح الدكتور هشام الجيوشي مشاركة الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية في الملتقي لما تتمتع به الجامعات المصرية من ثقة بين جميع دول العالم من الناحية العلمية والرياضية والثقافية، مؤكدا أن الإتحاد الرياضي للجامعات يقف بكافة إمكانياته وخبراته مع جامعة الفيوم من أجل إنجاح الملتقي والخروج به بشكل يليق بمكانة الجامعات المصرية عامة وجامعة الفيوم على وجه الخصوص.