إيقاف 216 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر

أوقفت وحدات من الجيش وخفر السواحل الجزائريين خلال أسبوع 216 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، في عمليات متفرقة في عدد من المدن الجزائرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أنه تم إيقاف 171 مهرباً في عمليات منفصلة وتمت مصادرة عدد من المركبات ومولدات الكهرباء ومعدات تستخدم في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

من جهة أخرى أوقفت وحدات الجيش 45 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة في عمليات متفرقة من البلاد.