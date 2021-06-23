Advertisements

الكويت تعلن اجراءات جديدة بشأن غير المطعمين ضد فيروس كورونا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلن رئيس لجنة تطبيق الاشتراطات الصحية في الكويت أحمد المنفوحي، عن الاستعانة بالعسكريين لمنع غير المطعمين والمعفيين، من دخول المجمعات التجارية والمطاعم والمعاهد الصحية.

وقال المنفوحي: "لقد قمنا باتخاذ الآليات الواجب تنفيذها من خلال الإستعانة في الأجهزة العسكرية لمعاونة الفريق المدني في تطبيق القرار"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأوضح "أننا نحتاج خلال الشهرين المقبلين من تكثيف لتطبيق قرار مجلس الوزراء وكذلك تطبيق الإجراءات الصحية على أمل الوصول إلى نسبة تحقق المناعة المجتمعية من خلال زيادة نسبة المطعمين".

أخبار تهمك

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 12 ساعة

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

منذ 33 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يُطيح بثلاثي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

07:00 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى