"منافية للآداب".. أول طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن غرف الشات المظلمة

أعلن النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وجهاز الاتصالات بشأن غرف الشات المظلمة.



وأكد "حته" في طلب الإحاطة أن غرف الشات المظلمة تتعارض مع أخلاقيات المجتمع المصري وكل الأديان، خاصة بعد الأسرار التي كشفتها التحقيقات مع فتيات "التيك توك" وأشهرها قضية حنين حسام.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة هذه التطبيقات المنافية للآداب، والتي تمثل خطرا كبيرا على الشباب والفتيات وتستهدف تدمير الشباب، وهو ما يعد تهديد للقوى البشرية ومستقبل البلد من الشباب.



وأوضح أنه سبق وتقدم ببيان عاجل عن التطبيات الجديدة ومنها الألعاب الخطرة والتي تتمثل في مجملها في تطبيقات تكنولوجية لجذب الشباب، وانتهت ببعضهم إلى الانتحار إضافة إلى سحبهم إلى طرق وأساليب تمثل خطورة على المجتمع.



وشدد على دور المدرسة والأسرة مهم جدا أيضا وليس الدولة فقط في مراقبة الأبناء والفتيات، خاصة أن هناك عصابات دولية منظمة تستخدم هذه الطرق للاتجار بالبشر وايقاع الشباب وهو ما يوجب من الأهالي الحيطة والحظر.

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