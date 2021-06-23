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مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:32 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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انتظم أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الإياب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، مساء السبت المقبل.

وانتظم بيكهام في التدريبات بعد التخلص من إجهاد العضلة الضامة التي أبعدته عن لقاء الذهاب أمام الترجي التونسي، والانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي حدده الجهاز الطبي.

ويواصل الأهلي استعداداته لمباراة الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت في الأسبوع الماضي بمدينة رادس التونسية، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة الإياب، لحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة واستكمال مشوار الدفاع عن لقبه الإفريقي.

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