Advertisements

بيلاروس: لن نمنع المهاجرين من التوجه إلى الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
أ ب
Advertisements
حذر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو من أن بلاده لن تحاول وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الاتحاد الأوروبي، بعد أن شدد الاتحاد عقوباته على البلاد.

وندد لوكاشينكو بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مينسك، بعد أن حولت مسار طائرة ركاب الشهر الماضي لاعتقال صحفي منشق، ووصفها بأنها "حرب هجينة" يشنها الغرب ضد بلاده.

وحذر لاتفيا وليتوانيا وبولندا، من أنها لا ينبغي أن تتوقع من السلطات البيلاروسية منع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود.

كما قال في تصريح في مدينة بريست على الحدود مع بولندا: "إنهم ينتحبون ... إن البيلاروسيين لا يحمونهم - الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يندفعون إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا... هم يطالبوننا بحمايتهم من التهريب، والمخدرات. أنا فقط أريد أن أسأل هل أنتم مجانين؟ لقد أطلقتم حربا هجينة ضدنا، وتطالبون في نفس الوقت بحمايتكم كما فعلنا من قبل؟".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم مسؤولون في ليتوانيا بيلاروسي بفتح الأبواب أمام المهاجرين لعبور الحدود المشتركة التي يبلغ طولها 680 كيلومترا.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يُطيح بثلاثي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

07:00 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى