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موسيماني يصحح أخطاء الأهلي قبل مواجهة الترجي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:30 م
تدريبات الاهلي
تدريبات الاهلي
علي نبوي
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أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية بطول الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين، في ختام فقرات المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل. 

وحرص الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء أثناء التقسيمة التي شهدت حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي.

ويخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام فريق الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس الأسبوع الماضي، ويسعى لتأكيد فوزه في مباراة الإياب، لحسم التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

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