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الحماية المدنية تجري عمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران داخل مبنى مجلس الدولة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تجري قوات الدفاع المدني بالجيزة عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بشارع أحمد نسيم بمنطقة الدقي، وسط المحافظة.

ونجحت القوات في إخماد ألسنة اللهب، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

صعوبات وتحديات واجهها نحو 75 رجلا من قوات الدفاع
المدني بالجيزة في بادئ الأمر لإخماد حريقًا إلتهم البدروم والطابقي الأرضي والأول مرتفع،


وتمثلت قوات الدفاع المدني في إندلاع النيران داخل بعض الغرف الحديدية المصفحة، المغلقة ويصعب فتحها.


معاينة القوات بينت أن المبنى المندلع داخله النيران على مساحة 500 مترًا، إضافة إلى ردود جانبية مساحتها 500 متر أيضا، وإلتهمت النيران محتويات المبنى بالكامل.



وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة إلى شرطة النجدة، بورود بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى مجلس الدولة في منطقة الدقي.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 15 سيارة إطفاء، إضافة إلى خط ممتد بنهر النيل عبر لانش إطفاء.


وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.


كما انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وعددا من القيادات الأمنية بالمديرية، واللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق.


وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل خسائر في الأرواح وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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