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معلومات لا تفوتك عن مباراة البرتغال وفرنسا اليوم في "يورو 2020"

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:32 م
البرتغال وفرنسا
البرتغال وفرنسا
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البرتغال وفرنسا .. اشتعلت مواجهات بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث تابع الجمهور العديد من المباريات التي شهدت متعة كبيرة ومثيرة.

مباراة البرتغال وفرنسا

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة القوية المرتقبة مساء اليوم الأربعاء، بين منتخبي البرتغال وفرنسا ضمن مواجهات الجولة الـ3 والختامية للمجموعة السادسة في البطولة.

موعد مباراة البرتغال وفرنسا

وتنطلق مباراة البرتغال وفرنسا مساء اليوم في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي يستضيفها ملعب "بوشكاش أرينا" بمدينة بودابست عاصمة المجر.

ترتيب البرتغال وفرنسا
 
 ويتصدر منتخب "الديوك" الفرنسي ترتيب المجموعة الـ6 برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز على منتخب ألمانيا بهدف دون مقابل في الجولة الأولى، وتعادل أمام المجر في مواجهته الأخيرة.

البرتغال وفرنسا ومواجهاتهم

وجاء منتخب البرتغال الذي يقوده النجم كريستيانو رونالدو في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب ألمانيا الوصيف.
 
ظروف البرتغال وفرنسا

ويحتاج منتخب فرنسا إلى التعادل أمام البرتغال للتأهل للدور التالي من البطولة، دون انتظار نتائج المنتخبات الأخرى، بينما يحتاج البرتغال الفوز من أجل التأهل إلى دور الستة عشر في يورو 2020.

تشكيل مباراة  البرتغال وفرنسا

أولاً تشكيل البرتغال 

حراسة المرمى: روى باتريسيو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، روبن دياز، بيبى، جيريرو

خط الوسط: دانيلو، ريناتو سانشيز، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديوجو جوتا، بيرناردو سيلفا

تشكيل فرنسا المتوقع ضد البرتغال
 
حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: فاران، كوندي، هيرنانديز، كيمبيمبي

خط الوسط: بوجبا، كانتى، توليسو

خط الهجوم: كريم بنزيما، كيليان مبابى، أنطوان جريزمان

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