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فقرة تدريبية إضافية لـ "الشناوي" في مران الأهلي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خصص يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبية إضافية لحارس الفريق محمد الشناوي، وذلك على هامش مران الأهلي الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل. 

وقاد ميشيل الحارس محمد الشناوي في فقرات تدريبية على الكرات العرضية والتصويب عن قرب وسرعة رد الفعل كوحدة تدريبية إضافية.

وكان رباعي حراسة المرمى بالفريق: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء قد أدوا فقرات تدريبية متنوعة ضمن المران المخصص لحراس المرمى. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الترجي في القاهرة، لحسم تأهله إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس بهدف نظيف سجله محمد شريف.

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