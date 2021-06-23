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وعد البحري تحصل على الإقامة الذهبية من دبي في فئة المبدعين
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:33 م
الفجر الفني
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أعلنت المطربة وعد البحري حصولها على الإقامة الذهبية من دبي في فئة المبدعين حيث كتبت على صفحتها الشخصية.
وكتبت وعد، "أحب أشارككم فرحتي اليوم حصولي على ( الإقامة الذهبية لفئة المبدعين .. سعيدة بأن أكون في بلدي الإمارات، مسقط رأسي وموطن طفولتي.. شكراً دولة الإمارات العربية المتحدة .. حيث رشحتني هيئة الثقافة والفنون بدبي "دبي للثقافة" ، وأشكرهم على الترشيح ، وأشكر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على إهدائي الاقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة.. أجمل هدية من أروع بلد شكرا شيوخ الامارات .. شكراً صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم حفظه الله".
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فنان وشاعر وأديب ، ويحب الفنانين والمبدعين ، شكراً دبي شكراً حكومة دولة الإمارات حفظ الله دولة الإمارات وحكامها وشعبها.
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