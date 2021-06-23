وعد البحري تحصل على الإقامة الذهبية من دبي في فئة المبدعين

أعلنت المطربة وعد البحري حصولها على الإقامة الذهبية من دبي في فئة المبدعين حيث كتبت على صفحتها الشخصية.





وكتبت وعد، "أحب أشارككم فرحتي اليوم حصولي على ( الإقامة الذهبية لفئة المبدعين .. سعيدة بأن أكون في بلدي الإمارات، مسقط رأسي وموطن طفولتي.. شكراً دولة الإمارات العربية المتحدة .. حيث رشحتني هيئة الثقافة والفنون بدبي "دبي للثقافة" ، وأشكرهم على الترشيح ، وأشكر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على إهدائي الاقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة.. أجمل هدية من أروع بلد شكرا شيوخ الامارات .. شكراً صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم حفظه الله".



