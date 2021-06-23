البيان الختامي لمؤتمر "برلين 2" يطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أكد البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 حول ليبيا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد دون تأخير.





كما جاء في البيان : ندعو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على المناصب السيادية ، مؤكدا على أن الانتخابات الحرة والنزيهة ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة .

وأضاف البيان: كما نطالب مجلس النواب ومجلس الرئاسة وحكومة الوحدة باتخاذ خطوات لإعادة توحيد ليبيا .

كما نوه البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 عن ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي.

وحول تنظيم الموارد في ليبيا ، دعا البيان إلى ضرورة ضمان التخصيص العادل والشفاف للموارد في جميع أنحاء البلاد .

كما طالب مؤتمر برلين بتطبيق القرارات الدولية بمعاقبة من يخرق حظر التسليح في ليبيا، معربا عن دعمه لوقف التدخل الأجنبي داعيا الجميع إلى القيام بالمثل .



