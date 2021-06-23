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محكمة إسبانية توافق على تسليم جون مكافي للولايات المتحدة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
أ ب
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وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية على تسليم جون مكافي رجل الأعمال في مجال برامج مكافحة الفيروسات، للولايات المتحدة .

وجون مكافي مطلوب بتهم جنائية تتعلق بالضرائب وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة تبلغ نحو 30 عاما.

ويمكن الاستئناف على قرار المحكمة، علما أن التسليم النهائي يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء الإسباني.

واتهم المدعون العامون في ولاية تينيسي الأمريكية مكافي البالغ من العمر 75 عاما بالتهرب من الضرائب، بعد إخفاقه في الإبلاغ عن الدخل المحقق من الترويج للعملات المشفرة أثناء قيامه بعمل استشاري، بالإضافة إلى الدخل من ارتباطات التحدث وبيع حقوق قصة حياته لفيلم وثائقي.

وتشير التهم إلى السنوات المالية الثلاث من 2016 إلى 2018، وفقا لحكم المحكمة الإسبانية الصادر الأربعاء.

وتم القبض على رجل الأعمال الأمريكي في أكتوبر 2020 في مطار برشلونة الدولي، وأمر قاض في ذلك الوقت بضرورة حبس مكافي في انتظار نتيجة جلسة استماع بشأن تسليم المجرمين.

وفي جلسة استماع عقدت عبر الفيديو في وقت سابق هذا الشهر، قال مكافي إن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية، مشيرا إلى أنه سيقضي بقية حياته في السجن إذا أعيد إلى الولايات المتحدة.

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