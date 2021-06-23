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وكيل "صحة البحر الأحمر" يطمئن على العاملين من مصابي حادث الميكروباص (صور)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى الغردقة العام للاطمئنان على المصابين من العاملين بمديرية الصحة بالبحر الأحمر فى حادث طريق الغردقة رأس غارب حيث كانوا في طريقهم لمأمورية لمدينة راس غارب وانقلب بهم ميكروباص بمنطقة راس شقير وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء أنه تلقى إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص تقل عدد من العاملين بالقطاع الصحي بالبحر الأحمر أثناء ذهابهم في مأمورية عمل إلى مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور أمر مرعي بنقل جميع المصابين إلى مستشفى الغردقة العام وتم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقلهم جميعا لتلقي العلاج اللازم، وقام مرعي في استقبال المصابين بمستشفى الغردقة العام وقام بالإشراف على تلقى العلاج.

وأوضح مرعي أفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام أن الإصابات متباينة بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة وعبارة عن مضاعفات وكسور ََوجرَوح وتم عمل الإسعافات الأولية وتم إيداع حالتين بغرفة العناية المركزة وجاري عمل اللازم.
وكيل "صحة البحر الأحمر" يطمئن على العاملين من مصابي حادث الميكروباص (صور)
وكيل "صحة البحر الأحمر" يطمئن على العاملين من مصابي حادث الميكروباص (صور)
وكيل "صحة البحر الأحمر" يطمئن على العاملين من مصابي حادث الميكروباص (صور)
وكيل "صحة البحر الأحمر" يطمئن على العاملين من مصابي حادث الميكروباص (صور)

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