تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر





اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (6) سفن وتم تداول (7000) طن بضائع و(478) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (1300) طن بضائع و(208) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (5700) طن بضائع و(270) شاحنة بضائع .





حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا .