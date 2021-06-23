Advertisements

"بين الغمام" لذوى الهمم يشارك فى معرض الكتاب

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

يشارك مجموعة من ذوى الهمم فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، بكتاب "بين الغمام"، عن ورشة كتابة المنارة.

ويضم الكتاب قصص لأشخاص تحدّوا الإعاقة ونجحوا فى أن يتركوا بصمة مدوّية في دفاتر الذكريات، واستغرق الكتاب عامًا حتى تم الانتهاء منه.

من جانبه أكد عباس عباس مدير مؤسسة المنارة الخيرية أن فكرة الكتاب حمسته للمشاركة فيه مع ذوى الهمم خاصة أنه يعتبرهم قضيته الأولى ويجب أن يحصلوا على حقوقهم فى المجتمع لخلق مساحة لإبراز تميزهم لجمهورهم، بشرط أن تُمنح لهم الفرصة لإطلاق العنان لقدراتهم الكامنة. 

وأضاف أن أقصر طريق لرفع مكانة ذوي التحديات وتعزيز دَمْجِهم في المجتمع، هو النهوض بمواهبهم وخروجها إلى النور لتنير جمهورهم العريض.

وتابع أن الورشة مرت بتحدّيات عديدة، إذ انسحب جزء من المشاركين لأسبابهم الخاصة ولأسباب موضوعية تكمن في أن الكتابة بحاجة إلى جهد خاص، خصوصًا وأن كل المشاركين يفتقرون إلى الخبرة في كتابة القصة، ولكن بالإصرار والعزيمة اكتمل الكتاب.

واستطرد أن الورشة اعتمدت على قواعد التمكين الذاتي عن طريق المساحة الإبداعية الحرة التي وفرتها للتعبير الشفوي والكتابي عن تجربة المُشارك الخاصة.

كما شكلت مساحة لطرح الضغوط التى يواجهها ذوى التحديات في المجتمع وبلورتها من خلال نص يمنحهم الإمكانية لوصول صوتهم للمجتمع وللتواصل مع الذات والفكر والألم الشخصي والخوض في مسار للتعامل والتواصل والتفريغ.

وقال أن القصص تتميز بالواقعية والإنسانية الصّادقة دون أى رياء أوابتذال، وتم تخليدها وتسجيلها صوتيًّا لتنشر عبر مكتبة المنارة العالمية وعلى تطبيقها بالهواتف الذكية أيضًا ليطلع عليها الآلاف، من الشغوفين بالقراءة والإبداع بمختلف أنواعه.

وأشار إلى أن الكتاب أطلق عليه اسم "بين الغمام" إيمانًا بأن حياة الإنسان تتلاطم بالعديد من التحديات تتمثل بالغمام، ويجب أن يشقوا طريقهم بينها لنفتح طاقة من الأمل تقودهم إلى غد أكثر إشراقًا.

واختتم عباس عباس أن أرباح الكتاب بالكامل ستكون لدعم ذوى الهمم.

يذكر أن الكتاب للأبطال من ذوى الهمم حنيفة سليمان، ابتسام جرادات، د.عاطف عودة الله، شروق خطيب، ريم ارشيد، جمال مصري، جمان زعرورة، حنان حلومة، سناء خطيب، تغريد عباس، عباس عباس.

يشار إلى أن الكتاب يعد تكملة لمسيرة ورشة المنارة منذ سنوات عديدة حين وضعت الإبداع والفن كرافعة لتمكين وتعزيز ذوي التحديات وأبرزها مبادرة "إبرة وخيط رفيع" التي أبرزت القدرات التمثيليّة لدى جمهورنا العزيز من البالغين، ومسرحية "زمن الواتس" التي أبدع فيها جمهور الأطفال.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

منذ 37 دقيقة

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"مخلوش حاجة مكسروهاش".. سيدة تستغيث بالسيسي من ضابطين مباحث في قسم شرطة البداري (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كارتيرون يُطيح بثلاثي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

07:00 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى