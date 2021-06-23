Advertisements

رئيس قناة السويس يزف بشرى سارة عن مفاوضات الهيئة مع شركة ايفرجرين بشأن التعويضات

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:05 م
ايفرجرين
ايفرجرين
شيماء حسن
Advertisements
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن الوصول إلى اتفاق مبدئي مع مسئولي شركة ايفرجرين المالكة للسفينة التي جنحت في قناة السويس في مارس المقبل لتسوية التعويضات بما يحفظ حقوق مصر دون تقديم أي تنازلات.

وقال "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "توصلنا إلى اتفاق مبدئي، بعد 10 إلى 12 يوم من المفاوضات الجادة وتم التوصل إلى تسوية نهائية تحافظ على حقوق مصر كاملة مع الحفاظ على العلاقات بين عملاء القناة وشركائها وعلاقاتها الاقتصادية مع دولة اليابان".

وأضاف "قمنا بتحريك السفينة في 6 أيام، واستمرت المفاوضات لشهور، ولكن بعد التوقيع على سرية الاتفاقيات توصلنا إلى اتفاق مبدئي قبل توقيع التسوية النهائية دون أن تتنازل مصر على أي من حقوقها ودون أن تخسر ملاك الشركة أو التوكيل أو اليابان نفسها كدولة صديقة، حيث وصلنا الى حل مرضي ونجحنا فيه".

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن قناة السويس خلال شهر مايو حققت إيرادات وصلت على 532 مليار دولار بزيادة 10% عن شهر مايو من العام الماضي، موضحًا أن هذا الشهر يعتبر ثاني أعلى إيراد شهري وثالث أعلى حمولة عدت صافية، مؤكدًا على نجاح القناة في جذب عملاء جدد لها بفضل حزم الحوافز التي قدمتها خلال جائحة كورونا لتعويض خلل التجارة العالمية وذلك بجذب سفن البترول والغاز القادم من الساحل الشرقي الأمريكي الذي كان يمر عبر قناة بنما ومنه إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة قناة السويس قناة السويس تعويضات السفينة الجانحة السفينة الجانحة

أخبار تهمك

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

منذ ثلث ساعة

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس قناة السويس يزف بشرى سارة عن مفاوضات الهيئة مع شركة ايفرجرين بشأن التعويضات

منذ 18 دقيقة

كارتيرون يُطيح بثلاثي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

راشد: من حق قناة السويس أن تطالب بتعويض من الشركة المالكة لـ"ايفرجرين"

بعد تعطل سفينة في قناة السويس.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر التطورات

ربيع عن السفينة البنمية: لو اتوافق على التعويض هتتحرك فورا (فيديو)

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

قناة السويس: حوافز لبعض السفن لتعويضها عن فترة توقف الملاحة

بعد طلب السفينة الجانحة تخفيض التعويضات.. إعلامي: "مفيش حق وراءه مطالب يضيع"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

03:02 م

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى