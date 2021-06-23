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إسبانيا تسحق سلوفاكيا بالخمسة وتضرب موعدًا ناريًا مع كرواتيا في الـ16 بكأس أمم أوروبا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أوروبا، بعد فوزه الساحق على سلوفاكيا بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وضربت إسبانيا بذلك موعدًا ناريًا مع كرواتيا في دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا 2020.

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الكلمات المفتاحية

كرواتيا سلوفاكيا اسبانيا (يورو 2020)

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