السيطرة على حريق هائل بعقار مكون من 6 طوابق بالظاهر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب أعلى عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الظاهر دون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة الظاهر وعلق الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم اخماد النيران وبالفحص تبين أن العقار مكون من 6 طوابق بكل طابق 3 شقق وأن الحريق بغرفتين أعلى سطح العقار مشيدتان من الطوب اللبن والسقف خشب.



وأضاف الفحص أن الغرفتين تبلغ مساحتيهما حوالى 40 متر وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده ومنع إمتداده دون إصابات وقد أسفر الحريق عن إحتراق محتويات الغرفتين بالكامل والسقف.



وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.