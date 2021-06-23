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رئيس هيئة التأمين يكشف موعد صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل سيتم صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والتي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بواقع 13%.

وأضاف "عوض" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن إقرار الزيادة بواقع 13% هي النسبة التي يقرها القانون بألا تقل الزيادة عن نسبة التضخم وهي النسبة التي تستطيع الهيئة تحملها لأصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن 10.5 مليون من أصحاب المعاشات سوف يستفيدون من هذه الزيارة بواقع 31 مليار جنيه ليصل إجمالي قيمة المعاشات هذا العام 282 مليار جنيه، تتحملها الهيئة من الاشتراكات التي يتم تحصيلها وعوائد الاستثمار بالإضافة إلى قسم الخزانة العامة الذي يصل إلى 180 مليار جنيه بعد إقرار الرئيس السيسي برد أموال التأمينات من الخزانة العامة والتي يتم ردها على أقساط.

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الكلمات المفتاحية

زياده المعاشات الزيادة السنوية التأمينات الاجتماعية اصحاب المعاشات

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