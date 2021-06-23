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الأهلي يقترب.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، قبل فترة، عن موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي لم يتم تحديد أطرافها بعد.

وأوضح الاتحاد الإفريقي، أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقام يوم السابع عشر من شهر يوليو بالدار البيضاء في المغرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف دون رد أمام الترجي التونسي، في ذهاب دور نصف النهائي.

بينما يلاقي الوداد البيضاوي المغربي، نظيره كايزر تشيفز، في لقاء الإياب، يوم السبت المقبل الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري، بعدما فاز الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون رد، ذهاباً.

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