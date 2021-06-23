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عملاق الدوري الصيني يغيب عن مجموعات دوري أبطال آسيا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:00 م
شنجهاي
شنجهاي
وكالات
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سيغيب فريق شنغهاي بورت بطل الدوري الصيني لكرة القدم السابق عن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا هذا العام، بعد خسارته 0-1 في مواجهة فاصلة أمام كايا إيلويلو الفلبيني في بانكون اليوم الأربعاء.

وسجل أودي مينزي الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأس في الدقيقة 17، ليتأهل الفريق الفلبيني إلى دور المجموعات لأول مرة في تاريخه.

وأرسل شنغهاي، الذي بلغ الدور قبل النهائي عام 2017، تشكيلة قليلة الخبرة لخوض المباراة، بسبب مخاوف تتعلق بقواعد الحجر الصحي للاعبين لدى عودتهم إلى الصين.

وسيلعب كايا إيلويلو في المجموعة السادسة بالبطولة، حيث يلاقي حامل اللقب أولسان هيونداي من كوريا الجنوبية وبي.جيه باتوم يونايتد التايلاندي وفيتل الفيتنامي.

ويبدأ مشواره في المسابقة يوم السبت ضد باتوم، وتقام المباريات في بيئة معزولة في بانكوك بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتأهل متصدرو المجموعات الخمس في النصف الشرقي من المسابقة إلى دور الستة عشر بجانب أفضل ثلاثة فرق في المركز الثاني.

وخاضت فرق غرب آسيا مبارياتها في دور المجموعات في أبريل نيسان.

ومن المقرر إقامة مباريات دور الستة عشر في سبتمبر والنهائي في نوفمبر.

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