تشكيل قمة فرنسا والبرتغال الرسمي فى كأس أمم أوروبا يورو 2020





أعلن سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره منتخب فرنسا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور من بطولة يورو.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وفيما يلي تشكيل منتخب البرتغال الرسمي:





حراسة المرمى: باتريسيو





خط الدفاع: سيميدو، بيبي، دياز، جوريرو





خط الوسط: دانيلو، سانشيز، موتينهو





خط الوسط: سيلفا، جوتا ، رونالدو





وفيما يلي تشكيل منتخب فرسنا الرسمي لمباراة اليوم:





حراسة المرمى: لوريس





خط الدفاع: كوندي، كيمبيمبي، فاران، لوكاس هيرنانديز.





خط الوسط:، كانتي، توليسو، بوجبا





خط الهجوم: جريزمان، مبابي، بنزيما



