Advertisements

تشكيل قمة فرنسا والبرتغال الرسمي فى كأس أمم أوروبا يورو 2020

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
Advertisements

أعلن سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره منتخب فرنسا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور من بطولة يورو.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة. 

وفيما يلي تشكيل منتخب البرتغال الرسمي: 

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: سيميدو، بيبي، دياز، جوريرو

خط الوسط: دانيلو، سانشيز، موتينهو

خط الوسط: سيلفا، جوتا ، رونالدو

وفيما يلي تشكيل منتخب فرسنا الرسمي لمباراة اليوم: 

حراسة المرمى: لوريس  

خط الدفاع: كوندي، كيمبيمبي، فاران، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط:، كانتي، توليسو، بوجبا

خط الهجوم: جريزمان، مبابي، بنزيما

أخبار تهمك

رئيس قناة السويس يزف بشرى سارة عن مفاوضات الهيئة مع شركة ايفرجرين بشأن التعويضات

منذ ربع ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

منذ ثلث ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "مترو الأنفاق" بسبب أرنفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

منذ ساعة و 22 دقيقة

كارتيرون يُطيح بثلاثي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

07:00 م

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى