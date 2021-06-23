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التصريح بدفن طفل دهسه توك توك بالمرج

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة المرج الجزئية، باستخراج تصريح دفن طفل لقي مصرعه دهسا تحت عجلات توك توك، وتسليم الجثة لذويه.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال جثة طفل عمره 3 سنوات.

وبالانتقال والفحص تبين قيام شابين يستقلان مركبة توك توك بخطف هاتف من سيدة أثناء سيرها بالشارع وحال محاولتهما الهروب دهسا الطفل الضحية ولقي مصرعه جراء الاصابة.

تمكنت مباحث قسم شرطة المرج من ضبط أحد المتهمين بينما لاذ الاخر بالفرار وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط المتهم الهارب وجار تحرير المحضر اللازم.

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