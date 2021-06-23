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أحمد موسى: "أردوغان" يريد بقاء المرتزقة في ليبيا حتى انتهاء الانتخابات

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد بقاء القوات التركية والمرتزقة في ليبيا حتى انتهاء الانتخابات، لكي تؤثر هذه القوات على العملية الانتخابية، لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وبذلك يحقق "أردوغان" هدفه في ليبيا.

وتابع "موسى"، خلاف تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن رئيس الوزراء الليبي طالب جميع المرتزقة بالخروج من ليبيا سواء المرتزقة الأتراك او غير الاتراك، معقبًا: "العالم كله بيتكلم عن مؤسسة عسكرية واحدة في ليبيا لمنع تقسيم البلاد"

ولفت إلى أن الحل السياسي في ليبيا تعطل لمدة تصل لـ5 سنوات، بسبب اطماع "أردوغان" في ثروات ليبيا، مشيرًا إلى أن "أردوغان" كان يريد استغلال المليشيات لتهديد دول جوار ليبيا، معقبًا: "مصر لن تسمح بوجود مليشيات على حدودها". 

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