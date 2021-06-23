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السويد تقهر بولندا وتتأهل كأول مجموعتها إلى دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
وكالات
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تصدرت السويد المجموعة الخامسة وأقصت بولندا من بطولة أوروبا لكرة القدم بعدما سجلت هدف الفوز 3-2 في الوقت المحتسب بدل الضائع في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة اليوم الأربعاء.

وبدا أن السويد في طريقها للفوز بعدما أحرز إميل فورسبيرغ ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولات أوروبا بعد 82 ثانية فقط، ثم ضاعف النتيجة في الشوط الثاني.

لكن روبرت ليفاندوفسكي، الذي ردت العارضة محاولتين له في الشوط الأول، قلص الفارق بعد دقيقتين من هدف السويد الثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ثم أضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 84 ليمنح المباراة نهاية مثيرة. ومنح فيكتور كلايسون الفوز للسويد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي دور الستة عشر، ستلتقي السويد مع أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث في غلاسكو يوم الثلاثاء المقبل.

وستلتقي إسبانيا، التي سحقت سلوفاكيا 5-صفر في المباراة الثانية بالمجموعة الخامسة، مع كرواتيا في كوبنهاغن يوم الاثنين المقبل.

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