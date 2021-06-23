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إحالة عصابة تزوير الأختام الحكومية بالقاهرة للجنايات

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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إحالت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، متهمين بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، بقصد استخدامها فى الاستيلاء على الشقق السكنية وأراضي الفضاء المملوكة للمواطنين، إلي محكمة الجنايات للمحاكمة.

كانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة وبحوزتهم العديد من الأوراق والمستندات والعقود والتوكيلات والإيصالات "مزورة، معدة للتزوير"، طبنجة صوت بداخل الخزينة الخاصة بها 3 طلقات صوت، سيارة مملوكة لأحد المتهمين والتى تُستخدم فى تنقلاتهم، 5 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، وبفحصها تبين أنها تحوى ملفات بها العديد من صور المستندات المزورة المضبوطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، بقصد استخدامها فى عمليات احتيالية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفيه وتقليد الأختام الحكومية.

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