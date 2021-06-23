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نجم إيطاليا: لن نحقق أي شيء حتي الآن في اليورو

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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يشعر لورنزو إنسيني، مهاجم منتخب إيطاليا لكرة القدم، بالفخر لتجاوز المنتخب الأزرق التوقعات المتواضعة في بداية منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الفريق لم يحقق أي شيء بعد رغم صعوده لدور الـ16 للمسابقة القارية.

وقال إنسيني يوم الأربعاء، خلال وجوده في معسكر منتخب إيطاليا بمدينة فلورنسا الإيطالية: في البداية لم يؤمن أحد بنا. سنحافظ على هدوئنا وثباتنا، وسنعمل بجد، وسنحافظ على ذلك. لم نحقق شيئا بعد.

وحافظ المنتخب الإيطالي على سجله خاليا من الهزائم في 30 مباراة متتالية بمختلف المسابقات، ليعادل رقمه القياسي الذي حققه في ثلاثينيات القرن الماضي تحت قيادة المدرب الراحل فيتوريو بوتسو، الذي توج مع الفريق بلقبين لكأس العالم.

ويلتقي المنتخب الإيطالي نظيره النمساوي في دور الـ16 لأمم أوروبا يوم السبت المقبل، حيث ستكون الفرصة مواتية أمامه لكسر الرقم القياسي، والصعود لدور الثمانية في البطولة.

واجتازت إيطاليا مرحلة المجموعات، بعدما تصدرت المجموعة الأولى، التي ضمت تركيا وويلز وسويسرا، محققة العلامة الكاملة، عقب فوزها في مبارياتها الثلاث، ولم تستقبل أي هدف رغم الأسلوب الهجومي الذي انتهجه الفريق بشكل أكثر من المعتاد.

وأضاف إنسيني أنه يتوقع مباراة صعبة ضد النمسا: لكننا نركز فقط على أنفسنا ونفكر في اللعب بطريقتنا المعتادة.

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بطولة كأس الأمم الأوروبية إيطاليا إنسيني (يورو 2020)

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