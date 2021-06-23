Advertisements

ضبط مدرس تحرش ببعض الفتيات بإحدى المدارس في القليوبية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
صرح مصدر أمنى أنه بالنسبة لما تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية بشأن قيام (مدرس - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها) بالتحرش ببعض الفتيات دخل إحدى المدارس بالقليوبية أثناء شرح الحصص الدراسية.

فقد أكد المصدر على أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية تمكنت من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

منذ ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

منذ ساعتين

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يستقر على مشاركة نجم الأهلي أساسيا أمام الترجي

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة يحدد مصير "مجدي عبد الغني" بقضية الميراث

منذ ساعة و 9 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الفجر الرياضي يكشف طلبات الرجاء لانتقال «رحيمي» إلى الأهلي

منذ 33 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى