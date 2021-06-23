ضبط مدرس تحرش ببعض الفتيات بإحدى المدارس في القليوبية

صرح مصدر أمنى أنه بالنسبة لما تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية بشأن قيام (مدرس - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها) بالتحرش ببعض الفتيات دخل إحدى المدارس بالقليوبية أثناء شرح الحصص الدراسية.



فقد أكد المصدر على أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية تمكنت من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

