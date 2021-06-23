بهذه الكلمات.. مصطفى قمر يهنيء تامر حسني على فيلم "مش أنا'

هنأ الفنان مصطفى قمر الفنان تامر حسني بعد صدور فيلمه الجديد “مش أنا”، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر مصطفى قمر عبر صفحته الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور برفقة تامر حسني، وعلق: "مبرووووووك يا تموووور علي افتتاح فيلمك الجديد "مش انا “ فكرة رائعة والفيلم إنساني بتوليفة كوميدي".





وتابع"مجهود محترم أداءك عالٍ ومبسوط اني دايما باحضر خطوات نجاحك وأكون جنبك في مشوارك انت اخويا الغالي وحبيب قلبي من قبل ما تبدأ ربنا يكتبله النجاح باذن الله ودايما جميل بقلبك وشغلك مبرووووووووك ياتموووور ومبروووك حسام حسني باركولهم بقي".



يذكر أن فيلم مش أنا بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكى وعدد أخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق .





