Advertisements

بهذه الكلمات.. مصطفى قمر يهنيء تامر حسني على فيلم "مش أنا'

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
هنأ الفنان مصطفى قمر الفنان تامر حسني بعد صدور فيلمه الجديد “مش أنا”، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر مصطفى قمر عبر صفحته الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور برفقة تامر حسني، وعلق: "مبرووووووك يا تموووور علي افتتاح فيلمك الجديد "مش انا “ فكرة رائعة والفيلم إنساني بتوليفة كوميدي".


وتابع"مجهود محترم أداءك عالٍ ومبسوط اني دايما باحضر خطوات نجاحك وأكون جنبك في مشوارك انت اخويا الغالي وحبيب قلبي من قبل ما تبدأ ربنا يكتبله النجاح باذن الله ودايما جميل بقلبك وشغلك مبرووووووووك ياتموووور ومبروووك حسام حسني باركولهم بقي".

يذكر أن فيلم مش أنا بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكى وعدد أخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق .


أخبار تهمك

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة يحدد مصير "مجدي عبد الغني" بقضية الميراث

منذ ساعة و 8 دقيقة

موسيماني يستقر على مشاركة نجم الأهلي أساسيا أمام الترجي

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الفجر الرياضي يكشف طلبات الرجاء لانتقال «رحيمي» إلى الأهلي

منذ 33 دقيقة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

منذ ساعتين

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

منذ ساعة

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى