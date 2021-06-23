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خبير: الدولة نجحت في علاج مشاكل اقتصادية موجودة منذ 50 عامًا

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية خلال الـ6 سنوات الماضية عالجت مشاكل اقتصادية موجودة منذ 50 عاما، حيث أنه من عام 1977 إلى عام 2027 يوجد لدينا اقتصاد رسمي ثابت إلى جانب وجود اقتصاد غير رسمى والذي يتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وله قطاعات وهناك مواطنين تعيش منه ومجتمع آخر غير الذي نعرفه.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه على قناة "النيل للأخبار" على التليفزيون المصري، أنه عند استخدام المنتخات من الاقتصاد غير الرسمي ليس له أي ضمانات؛ حيث أن مظلة الاقتصاد الرسمي له ضمانات حكومية أي جهات رقابية على المنتج نفسه، وكيفية المنتج وهل يتماشى مع احتياجات المواطن أم لا، بينما الاقتصاد غير الرسمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منتجاته ليس عليها أي رقابة.

وتابع: "الاقتصاد المتهتك خلال الـ5 عقود الماضية أحدث فجوة، مشيرًا إلى أن الدولة والحكومة نجحوا في إنجاز 173 ألف مشروع وتم تمويله أي 15% من المشروعات المتواجدة والثابتة دخلت الاقتصاد؛ خاصة وأن إنشاء منصة المشروعات ودخول وزارة الصناعة والتجارة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الاقتصاد الثابت للدولة بموجب حوافز.

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