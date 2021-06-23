Advertisements

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة التركي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، عن رغبة المارد الأحمر في التوقيع مع الزامبي علي سماتا مهاجم فنربخشة التركي، بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر داخل الإدارة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب ليس في حسابات الجهاز الفني ولم يتم طرحه من الأساس.

وأضاف: "بعض وكلاء اللاعبين تستغل فترات الانتقالات من اجل ترشيح بعض الأسماء وهذا أمر طبيعي، لكن النادي لم يعلن رغبته في التوقيع مع سماتا كما يشاع".

وكان اللاعب الزامبي انتقل إلى أستون فيلا الإنجليزي من صفوف مازيمبي الكونغولي في الموسم قبل الماضي، قبل أن يرحل إلى فنربخشة لعدم إثبات جدارته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فناربخشة صفقة الأهلي الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة يحدد مصير "مجدي عبد الغني" بقضية الميراث

منذ ساعة و 8 دقيقة

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

منذ ساعة

موسيماني يستقر على مشاركة نجم الأهلي أساسيا أمام الترجي

منذ ساعة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ ساعة و 11 دقيقة

الفجر الرياضي يكشف طلبات الرجاء لانتقال «رحيمي» إلى الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

منذ ساعتين

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع حمدي النقاز

حوار| علي فوزي: وقعت استمارات الانتقال للأهلي.. كنت قريب من الزمالك والأحمر طلب عودة شريف

خاص.. حمدو الهوني خارج حسابات الأهلي

الفجر الرياضي يكشف حقيقة تمسك أحمد الشيخ بالانتقال إلى بيراميدز

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع أوباما

خاص - الكشف عن حقيقة توقيع محمد إبراهيم لبيراميدز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى