مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة





كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة التركي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.





وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، عن رغبة المارد الأحمر في التوقيع مع الزامبي علي سماتا مهاجم فنربخشة التركي، بالانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد مصدر داخل الإدارة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب ليس في حسابات الجهاز الفني ولم يتم طرحه من الأساس.





وأضاف: "بعض وكلاء اللاعبين تستغل فترات الانتقالات من اجل ترشيح بعض الأسماء وهذا أمر طبيعي، لكن النادي لم يعلن رغبته في التوقيع مع سماتا كما يشاع".





وكان اللاعب الزامبي انتقل إلى أستون فيلا الإنجليزي من صفوف مازيمبي الكونغولي في الموسم قبل الماضي، قبل أن يرحل إلى فنربخشة لعدم إثبات جدارته.



