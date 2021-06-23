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"الديهي" بعد تناقضات تصريحات مستشار أردوغان الأخيرة: "سبحان مغير الأحوال" (فيديو)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن حجم التناقضات في تصريحات مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، والذي تحدث فيها عن أن خروج الجنود التركية من ليبيا من ضمن المستحيلات، في الوقت الذي جلس فيه في مؤتمر برلين 2 من أجل التباحث والخروج من ليبيا.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" اليوم الأربعاء: "ياسين أقطاي خرج في مقالة له وأكد أن خروج المرتزقة والقوات التركية من ليبيا من ضمن المستحيلات، ولكن سبحان مغير الأحوال، الأمس مستحيل نخرج من ليبيا، واليوم ينسف ما قاله بالأمس ويتفاوض على الخروج في مؤتمر برلين".

وأضاف: "أنا كنت متخيل أن الخطاب السياسي لأي دولة بيكون فيه نوع من الرصانة، ولكن ما قاله مستشار أردوغان هو أكاذيب منمقة، وليست تصريحات سياسية مسؤولة وهي محاولة لدغدغة المشاعر، لأن هناك مصر دولة قوية رسمت من قبل خطوط حمراء لا يمكن أن يتجاوزها أحد".

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مستشار أردوغان بوابة الفجر الفجر الديهي

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