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شيري هانم تتصدر تريند جوجل عقب بدء نظر الاستئناف على حكمها

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:36 م
شيري هانم
شيري هانم
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شيري هانم .. زادت في الآونة الأخيرة القضايا الأخلاقية المرتبطة بالظهور عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت العديد من الشخصيات التي تضرب بقيم المجتمع عرض الحائط.

قضية شيري هانم

وبدأ نظر الاستئناف على حكم حبس شيري هانم وابنتها زمردة بمحكمة مستأنف الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأربعاء بجلسة الاستئناف المقدم من شيري هانم وابنتها زمردة على حبس كل منهما 6 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه.

تهم شيري هانم

وواجهت شيري هانم وابنتها تهمة نشر صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية.

حبس شيري هانم

ومن جانبها قررت النيابة العامة حبس المتهمتيْنِ شريفة والمعروفة بـ"شيري هانم"، و"نورا" وشهرتها "زمردة"، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

شيري هانم وابنتها

كما واجهت شيري هانم وابنتها تهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

تحديد هوية شيري هانم

ومن جهتها، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي.

مطالبات بحبس شيري هانم وابنتها

وتلقت الوحدة عدة مطالبات بإلقاء القبض على شيري هانم والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"النيابة العامة" عبر فيس بوك وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ"النيابة العامة".

شيري هانم في يد حماية الآداب

ومن خلال المتابعة والتحريات، تبينت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية من انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، ما أثار غضب رواد تلك المواقع.

تحديد مكان شيري هانم وابنتها

وأظهرت التحريات هوية شيري هانم وابنتها ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلتا إلى النيابة العامة لاستجوابهما، بعدما شاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما.

شيري هانم تعترف

وأقرت شيري هانم بإنشائها قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها.

ابنة شيري هانم تمارس الدعارة

كما اعترفت ابنة شيري هانم باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

هاتف شيري هانم وابنتها

 وتبينت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديد من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، وبإرشاد المتهمة طالعت التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.

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