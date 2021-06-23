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وزير الري السوداني السابق: هذا أنسب وقت للضغط على إثيوبيا (فيديو)

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عثمان التوم وزير الري السوداني السابق، إن هذا أنسب وقت للضغط على إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن هذا وقت الانتخابات الإثيوبية والضغط قيد يأتي بنتيجة على رئيس الوزراء آبي أحمد في ظل الثقة لرئيس الوزراء بالانتخابات الإثيوبية والعودة للتفاوض من جديد.

وأضاف وزير الري السوداني السابق، في حديثه للنشرة الإخبارية بقناة "الغد"، أن السودان طرح من قبل فكرة الاتفاق المرحلي للمرحلة الثانية على أن توفر المعلومات وتبادلها، والاستمرار فى النقاش التي لم يتم الاتفاق عليها.

كما أكد وزير الري السوداني السابق، أنه لابد أن يضغط مجلس الأمن على إثيوبيا حول عمليات ملء السد والتأثير على دولتي المصب مصر والسودان، مع العودة لطاولة المفاوضات ورفع درجة الوساطة.

وطالب السودان، مجلس الأمن الدولي، بعقد اجتماع عاجل بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأفاد بيان عن الحكومة السودانية بأن وزيرة الخارجية مريم الصادق بعثت برسالة لمجلس الأمن تحثه فيها على دعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي للسد.

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