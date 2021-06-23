Advertisements

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية في المملكة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالمملكة من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، حاثةً المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مشيرةً إلى أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

و جددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها و سلامة مواطنيها و المقيمين على أراضيها، مؤكدةً أن أمن الإمارات العربية المتحدة و أمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المملكة العربية السعودية الحوثيين الامارات

أخبار تهمك

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على مشاركة نجم الأهلي أساسيا أمام الترجي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة يحدد مصير "مجدي عبد الغني" بقضية الميراث

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

الفجر الرياضي يكشف طلبات الرجاء لانتقال «رحيمي» إلى الأهلي

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

الإمارات تدين الهجمات التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة

البرلمان العربي يطالب بموقف دولي عاجل لوقف هجوم ميليشيا الحوثي المتكرر على السعودية

الإمارات تدين محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين بخميس مشيط

البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة خميس مشيط السعودية

الإمارات تطالب بتحرك دولي تجاه هجمات الحوثيين المتكررة على السعودية

الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين بالسعودية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى