الفجر الرياضي يكشف طلبات الرجاء لانتقال «رحيمي» إلى الأهلي





كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن طلبات نادي الرجاء البيضاوي المغربي، من أجل السماح بالتوقيع مع سفيان رحيمي مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن المفاوضات بين الجانبين متوقفة في الوقت الحالي، ومن المحتمل عودتها في الساعات القادمة.





وأضاف: "تحدثنا مع الفريق المغربي حول إمكانية التعاقد مع رحيمي، إلا أن الرجاء طالب بالحصول على خدمات جونيور أجايي لاعب الفريق بالإضافة إلى مقابل مادي".





وتابع: "طلبات الفريق المغربي جاءت لتُجعل المارد الأحمر يصرف النظر بشكل مؤقت عن التوقيع مع اللاعب، خاصةً أن بيتسو موسيماني المدير الفني يرفض التنازل عن أجايي، في الموسم الجديد".





وكان رحيمي نفى مؤخرًا الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى المارد الأحمر، مؤكدًا اعتزازه بقميص فريقه، والتركيز على التتويج بلقب كأس الكونفدرالية.



