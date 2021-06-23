Advertisements

الفجر الرياضي يكشف طلبات الرجاء لانتقال «رحيمي» إلى الأهلي

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن طلبات نادي الرجاء البيضاوي المغربي، من أجل السماح بالتوقيع مع سفيان رحيمي مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن المفاوضات بين الجانبين متوقفة في الوقت الحالي، ومن المحتمل عودتها في الساعات القادمة.

وأضاف: "تحدثنا مع الفريق المغربي حول إمكانية التعاقد مع رحيمي، إلا أن الرجاء طالب بالحصول على خدمات جونيور أجايي لاعب الفريق بالإضافة إلى مقابل مادي".

وتابع: "طلبات الفريق المغربي جاءت لتُجعل المارد الأحمر يصرف النظر بشكل مؤقت عن التوقيع مع اللاعب، خاصةً أن بيتسو موسيماني المدير الفني يرفض التنازل عن أجايي، في الموسم الجديد".

وكان رحيمي نفى مؤخرًا الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى المارد الأحمر، مؤكدًا اعتزازه بقميص فريقه، والتركيز على التتويج بلقب كأس الكونفدرالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سفيان رحيمي الرجاء الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ ساعة و 10 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على مشاركة نجم الأهلي أساسيا أمام الترجي

منذ ساعة

قرار عاجل من المحكمة يحدد مصير "مجدي عبد الغني" بقضية الميراث

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

منذ ساعتين

الفجر الرياضي يكشف طلبات الرجاء لانتقال «رحيمي» إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

منذ ساعة

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بيتسو موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة مفاجئة

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

ننشر تفاصيل صفقة انتقال اللاعب سفيان رحيمي إلى الأهلي

الأهلي يستغل نجم الفريق في مفاوضاته مع الصفقة الكبرى

بدر بانون يُقرب الأهلي من حسم صفقة «الساحر»

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى