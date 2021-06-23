المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء وحدة إلكترونية مشتركة لتعزيز الاستجابة للحوادث السيبرانية

وضعت المفوضية الأوروبية رؤية لبناء وحدة إلكترونية مشتركة جديدة للتعامل مع العدد المتزايد من الحوادث السيبرانية الخطيرة التي تؤثر على الخدمات العامة، فضلاً عن حياة الشركات والمواطنين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.









وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاستجابات المتقدمة والمنسقة في مجال الأمن السيبراني أصبحت ضرورية بشكل متزايد، مع نمو الهجمات الإلكترونية من حيث العدد والنطاق والعواقب، مما يؤثر بشكل كبير على الأمن الأوروبي، وهو ما يحتم على جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي أن تكون مستعدة للاستجابة بشكل جماعي، وتبادل المعلومات ذات الصلة على أساس "الحاجة إلى المشاركة" ، بدلاً من "الحاجة إلى المعرفة" فقط.









في هذا السياق، أعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، لأول مرة أن الوحدة الإلكترونية المشتركة المقترحة اليوم تهدف إلى الجمع بين الموارد والخبرات المتاحة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لمنع الحوادث والأزمات السيبرانية الجماعية وردعها والاستجابة لها بشكل فعال، حيث إنه غالبًا ما تعمل مجتمعات الأمن السيبراني، بما في ذلك المجتمعات المدنية وإنفاذ القانون والدبلوماسية والدفاع الإلكتروني، وكذلك شركاء القطاع الخاص، بشكل منفصل.









وأكدت أنه مع الوحدة السيبرانية المشتركة، ستكون لدى مختلف الأطراف منصة تعاون افتراضية ومادية، حيث ستعمل مؤسسات وهيئات ووكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء على بناء منصة أوروبية للتضامن، والمساعدة لمواجهة الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق بشكل تدريجي.









وتعد التوصية المتعلقة بإنشاء وحدة مشتركة عبر الإنترنت خطوة مهمة نحو استكمال إطار إدارة أزمة الأمن السيبراني الأوروبي، حيث إنها نتيجة ملموسة لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، واستراتيجية الاتحاد الأمني للاتحاد الأوروبي، مما يسهم في اقتصاد ومجتمع رقمي آمن.









وكجزء من هذه الحزمة، قدمت المفوضية اليوم تقريرًا عن التقدم المحرز في إطار استراتيجية الاتحاد الأمني خلال الأشهر الماضية.









علاوة على ذلك، قدمت المفوضية والممثل السامي للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية التقرير التنفيذي الأول في إطار استراتيجية الأمن السيبراني، بناءً على طلب المجلس الأوروبي، بينما قاموا في الوقت نفسه بنشر التقرير المرحلي الخامس بشأن التنفيذ في إطار العمل المشترك لعام 2016 بشأن مكافحة التهديدات المختلطة.









وأخيرًا أصدرت المفوضية الأوروبية قرارًا بشأن إنشاء مكتب وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA) في بروكسل، وفقًا لقانون الأمن السيبراني.









يشار إلى أن الأمن السيبراني يمثل أولوية قصوى للمفوضية وحجر زاوية لأوروبا الرقمية.





وقد أظهرت زيادة الهجمات الإلكترونية خلال أزمة فيروس كورونا مدى أهمية حماية أنظمة الرعاية الصحية ومراكز البحوث والبنية التحتية الحيوية الأخرى، مما أظهر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية في هذا المجال لحماية اقتصاد ومجتمع الاتحاد الأوروبي في المستقبل.



